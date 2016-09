Lesen Sie hier: FC Bayern "nicht unantastbar"

Kapitän Philipp Lahm hat jedenfalls schon einen ganz besonderen Termin auf der Agenda: "Vielleicht können wir ihn überreden, dass er ein Lied singen muss. Das ist bei uns beim Einstand eigentlich immer der Fall."

Welches Tor ihm denn nun besser gefallen hat, darüber lässt sich Kimmich nicht weiter aus: "Es war zweimal das 2:0, ein 2:0 ist immer ein schönes Tor, weil es etwas Ruhe gibt. Ich habe aber jetzt keinen Favoriten, beide waren gleich schön – eben mein erstes Länderspieltor und mein erstes Bundesliga-Tor."

Dem Shootingstar unter Ex-Bayern-Coach Pep Guardiola und unter Bundestrainer Joachim Löw ist es nicht wichtig, dass er trifft – allerdings gibt er zu, dass er seinen "schwachen Schuss schon immer trainiert".

Vielleicht macht Joshua Kimmich ja nächsten Dienstag gegen FK Rostov (ab 20.45 Uhr, Sky und im AZ-Liveticker) sein erstes Champions-League-Tor und bringt sich so bei Trainer Carlo Ancelotti nachhaltig in Erinnerung.

Denn selbstverständlich will er wieder von Beginn an auf dem Feld stehen – und nicht erst eingewechselt werden, wie am Freitag. "Bei Bayern ist es nun mal so, dass man nicht immer spielt. Es ist aber jetzt nicht so, dass ich rumheule oder mich beschwere."