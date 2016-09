Also hat er sich ganz schön was eingebrockt mit seiner doppelten Tor-Premiere. Vergangenen Sonntag traf der 21-Jährige im WM-Qualifikationsspiel in Norwegen (3:0) – sein erstes Länderspieltor. Und am Freitagabend beim FC Schalke folgte sein erster Pflichtspieltreffer im Bayern-Dress.