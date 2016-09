Lesen Sie hier: Nach Comeback - Ancelotti gibt Boateng Startelf-Garantie

"Berlin hat die letzten drei Spiele sehr gut gespielt. Sie sind hinten kompakt, spielen sehr aggressiv, sehr dynamisch, schnell nach vorne. Und sie haben einen guten Teamspirit", erklärte der Italiener an der Säbener Straße, der am Sonntag auf einen Wiesn-Besuch verzichtet hatte, um sich das 2:0 der Hertha gegen den FC Schalke anzuschauen. "Sehr gut", habe Berlin da gespielt, berichtete Ancelotti und folgerte: "Das wird ein schwieriges Spiel für uns. Wir müssen unsere Leistung zu hundert Prozent zeigen." Dass die verlustpunktfreie Hertha so weit oben stehe nach drei Spieltagen, sei für ihn "keine Überraschung".

Weil bei den Gastgebern lediglich Holger Badstuber und Douglas Costa komplett ausfallen, droht der Hertha Saures. Wie allen Herausforderern zuletzt, die den Bayern (tabellarisch) nahe kamen. Ende August des vergangenen Jahres reiste Bayer Leverkusen als Dritter nach München – und wurde 3:0 abgefertigt. Am 22. September 2015 wollten die Wolfsburger an der Vorherrschaft der Bayern rütteln, als amtierender Vizemeister, Pokalsieger und Supercup-Gewinner. Endstand 1:5 – dank des Rekord-Ballermeisters Robert Lewandowski, der nach der 1:0-Führung der Wölfe seinen wahnwitzigen Fünferpack schnürte.

Anfang Oktober erwischte es schließlich die Dortmunder, die damals unter Thomas Tuchel gerade ein Comeback zur zweiten Macht der Liga gestartet hatten. Die Bayern demonstrierten mit dem 5:1 deutlich: Bis hierhin, lieber BVB, und nicht weiter! Motto: Bitte nicht stören da oben! Der Tabellenführer träumt vom nächsten Titel, diesmal als Durchmarsch, da man ja seit dem Auftakt-6:0 gegen Werder Bremen auf dem Liga-Thron sitzt.

Und die Hertha selbst? Kam Ende November 2015 als Vierter nach München. Und machte es ganz ordentlich. Man verlor lediglich 0:2. Vielleicht hilft den Berlinern ja als verteidigende und konternde Mannschaft der schlimme Zustand des Rasens in der Allianz Arena. "Der Rasen ist nicht gut, in keinem guten Zustand", sagte Ancelotti und lachte. "Aber auch nicht für Hertha. Ich weiß: Der Verein arbeitet an einer Lösung, um den Rasen so schnell wie möglich zu verbessern."

Den ausgefallenen Wiesn-Besuch holt Ancelotti übrigens am Donnerstag nach. Mit dem kompletten Trainer- und Betreuerstab. Am Tag nach der Abreibung für Hertha.