Ribéry und Lahm bei letzer Punkteteilung dabei

Auch der letzte Punktgewinn von Hertha in München liegt schon etwas zurück. Am 15.12. 2007 rangen die Berliner den Münchnern ein 0:0 in der Allianz-Arena ab. Allerdings reichte den Bayern dieses Ergebnis zum Herbstmeistertitel. Damals schon mit dabei Philipp Lahm und Franck Ribéry.