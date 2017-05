Sieben von zehn Heimspielen und alle möglichen Playoff-Partien sind in der Saison 2017/2018 in Innsbruck geplant, nur drei Matches und die Pokalspiele in der Hachinger Sporthalle vor den Toren Münchens. Auch das Training unter Coach Stefan Chrtiansky findet in Tirol statt.

Ab dem zweiten Jahr sind dann gleichviele Spiele in der Innsbrucker Olympiahalle und in Haching geplant. "Das ist wirklich außergewöhnlich, das hat es noch nie gegeben", sagte der ambitionierte Kronthaler zu der grenzübergreifenden Kooperation, der die anderen Bundesligisten mehrheitlich zustimmten.

"Große Chance"

Der Geschäftsführer der Volleyball-Bundesliga, Klaus-Peter Jung, sagte bei einer Pressekonferenz in Unterhaching am Mittwoch: "Die Chance, die für die Bundesliga der Männer in diesem Projekt liegt, ist eine sehr große. Das ist Konkurrenz an der Spitze. Die Topklubs sind begeistert."

Die AlpenVolleys wollen Friedrichshafen, Berlin und Co. schon bald angreifen. Als Ziele gab Manager Kronthaler aus, im ersten Jahr das Playoff-Viertelfinale, im zweiten Jahr das Halbfinale und im dritten Jahr die Endspielserie um die Meisterschaft zu erreichen.

"Irgendwann wollen wir ganz vorn mitspielen", sagte er und sprach von der Vision, die beiden Erfolgsstandorte auch international zu etablieren. Erst einmal wolle sich das Team auf dem vierten oder fünften Platz "einpendeln". Die Mannschaft wird sportlich von Chrtiansky und dem langjährigen Hachinger Coach Mihai Paduretu verantwortet.

"Wir sind froh, dass die Innsbrucker an uns gedacht haben", sagte Paduretu mit Verweis auf die erstmalige Vergabe einer Wildcard in der Männer-Bundesliga. Ohne Kronthaler wäre das Budget von 1,1 Millionen Euro nicht zu stemmen gewesen. In drei Jahren soll der Betrag verdoppelt werden. Ein halbes Dutzend Spieler seien unter Vertrag oder hätten ihre Zusage gegeben.

Lesen Sie hier: Das Knie - kein French-Open-Start für Siegemund