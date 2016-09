Auch der neue FCBB-Forward Vladimir Lucic trifft somit auf alte Bekannte: Er ist im Sommer vom Topteam aus der spanischen ACB nach München gewechselt. Der Serbe ist nach überstandener Oberschenkelverletzung soeben wieder ins Training eingestiegen.

Das zweite Halbfinale bietet das Duell zweier französischer Spitzenmannschaften: Der amtierende Pokalsieger AS Monaco fordert den aktuellen Meister ASVEL Lyon-Villeurbanne heraus. Hauptanteilseigner des französischen Titelträgers ist Superstar Tony Parker (San Antonio Spurs).

Der viermalige NBA-Champion wird im Rahmen des Turniers für seine soeben beendete Karriere im Nationalteam mit einem Gala-Match am frühen Sonntagabend geehrt und hat sein Kommen ebenso angekündigt wie u.a. Kevin Séraphin von den Indiana Pacers.

Die FCBB-Basketballer starten am Samstag, 24. September (20.30 Uhr) mit der Auswärtspartie in Oldenburg in die Saison; am Freitag, 30. September (19.00 Uhr) geht's dann daehim gegen Würzburg.



3. Appart City Cup in Nantes/Frankreich

Samstag, 17. September - Halbfinale

17.30 Uhr: FC Bayern Basketball – Valencia Basket Club

20.00 Uhr: ASVEL Lyon-Villeurbanne – AS Monaco

Sonntag, 18. September

12.30 Uhr: Spiel um Platz drei

15.00 Uhr: Finale

17.15 Uhr: Gala-Match mit Tony Parker