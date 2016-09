Robert Lewandowski

Robert Lewandowski (FC Bayern): 32 Tore in 52 CL-Spielen.

In der vergangenen Saison war der Pole mit neun Toren zweitbester Schütze – vor Müller (8) und hinter Cristiano Ronaldo (16). 2012/13, als Borussia Dortmund das Champions-League-Finale erreichte, traf der damalige BVB-Stürmer sogar noch einmal öfter. Und in dieser Spielzeit? Nach seinem fantastischen Saisonstart ist Lewy durchaus ein neuer Rekord zuzutrauen. Und vielleicht sogar der Gesamtsieg.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo (Real Madrid): 93 Tore in 127 CL-Spielen.

Viermal in Folge war der Portugiese zuletzt bester Torjäger der Champions League – mit 55 Treffern insgesamt. Sagenhaft. "Es ist schon bemerkenswert, welche Zahlen Cristiano über die letzten Jahre konstant liefert", sagt Thomas Müller. Die ewige Torschützenliste der Königsklasse führt Ronaldo an (93 Tore in 127 Spielen), ebenso hält er den Rekord für die meisten Treffer in einer Saison (17 in der Spielzeit 2013/14). Der Europameister ist auch heuer der Top-Favorit.

Thomas Müller

Thomas Müller (FC Bayern): 36 Tore in 80 CL-Spielen.

Der Bayern-Star ist ein echter Champions-League-Experte. 36 Mal traf Müller schon international – so oft wie kein anderer deutscher Spieler. Allein in den beiden vergangenen Spielzeiten erzielte er 15 Tore.Wirklich wichtig wäre ihm der Titel des Torschützenkönigs aber nicht. "Ich persönlich strebe keine Zahlen an, wie viele Tore ich schießen will", sagte er vor der Partie gegen FK Rostow: "Man will so erfolgreich spielen wie möglich."

Lesen Sie hier: Mit Ancelotti zum Finale nach Cardiff

Gareth Bale

Gareth Bale (Real Madrid): 12 Tore in 39 CL-Spielen.

Ronaldos Kollege blieb in der vergangenen Saison ohne Tor in der Champions League – eigentlich unvorstellbar bei Bales Offensivqualitäten. Immerhin: Im siegreichen Finale gegen Atlético gelang ihm ein Assist. Diese Saison will der Waliser seine Gesamtbilanz (zwölf Treffer) aufhübschen. Bei der Angriffswucht der Königlichen sollte ihm das gelingen.

Lionel Messi

Lionel Messi (FC Barcelona): 83 Tore in 106 CL-Spielen.

Wie Ronaldo war der Star des FC Barcelona viermal in Serie Torschützenkönig (2009 bis 2012). In der ewigen Knipser-Liste liegt er allerdings zehn Treffer hinter seinem Rivalen (83). Allein schon das dürfte reichen, um bei Messi in dieser Saison für eine besondere Motivation zu sorgen. Ebenso die Tatsache, dass für Barça in der vergangenen Spielzeit schon im Viertelfinale Schluss war.

Luis Suarez

Luis Suarez (FC Barcelona): 16 Tore in 24 CL-Spielen.

Der Uruguayer weiß, wie man die Messi-Ronaldo-Dominanz bricht: In der vergangenen Saison wurde Suarez mit 40 Treffern Torschützenkönig – allerdings in der spanischen Liga. In der Champions League traf er in seiner Karriere bislang allerdings "nur" 20 Mal. Es wird Zeit, den Rückstand auf die beiden Torgiganten endlich aufzuholen.

Lesen Sie hier: Manchester United notiert Schweinsteiger als Abschreibung

Antoine Griezmann

Antoine Griezmann (Atlético Madrid): 9 Tore in 28 CL-Spielen.

Der Atlético-Star trifft in der Gruppenphase auf den FC Bayern und Manuel Neuer. Im Halbfinale der vergangenen Saison und bei der EM war Griezmann der große Neuer-Schreck. Laut Trainer Diego Simeone gehört der Franzose zu den drei besten Spielern der Welt – neben Messi und Ronaldo. So viele Tore schießt er bislang aber nicht.

Gonzalo Higuain

Gonzalo Higuain (Juventus Turin): 13 Tore in 53 CL-Spielen.

Die neue Waffe von Juventus Turin. Der Argentinier kostete Juve schlanke 90 Millionen Euro Ablöse – das ist fast Ronaldo-Niveau. Von Higuains Fitnesslevel kann man das nicht immer behaupten. Trotzdem: Der Ex-Neapel-Star ist für zehn Tore gut.

Pierre-Emerick Aubameyang

Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund): 4 Tore in 17 CL-Spielen.

Der Gabuner geht mit Borussia Dortmund in seine dritte Champions-League-Saison. Bislang ist seine Bilanz von vier Treffern ausbaufähig. Doch wie der Rest seiner Mannschaft hat "Auba" eine Menge Potenzial. Und das Zeug dazu, eine der Überraschungen dieser Saison zu werden.

Sergio Agüero

Sergio Agüero (Manchester City): 22 Tore in 47 CL-Spielen.

In den Playoffs sorgte der kleine Argentinier dafür, dass Manchester Citys neuer Trainer Pep Guardiola einigermaßen entspannt auf der Bank sitzen durfte: Agüero traf im Hinspiel bei Steaua Bukarest gleich dreimal, City gewann 5:0. Ob Agüero in der Torjägerkampf eingreifen kann, wird von der Gesamtleistung des Guardiola-Teams abhängen. Die Qualität dazu hat er.