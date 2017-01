Top Ten der Allradler Die beliebtesten 4x4-Autos bis 25.000 Euro

München - Das Online-Portal AutoScout24 hat die aktuell beliebtesten gebrauchten 4x4-Fahrzeuge unter 25.000 Euro anhand der Seitenanrufe ermittelt. Das Ergebnis: Auf den ersten drei Plätzen sind ein Kompaktklasse-, SUV- und Mittelklassemodell vertreten. Am begehrtesten ist der VW Golf, er bietet auch die größte Auswahl an gebrauchten Allradern. „Im Schnitt wird der Golf gebraucht mit 4x4 für 24.720 Euro angeboten“, so AutoScout24. Ihm folgt der Toyota RAV4 (17.576 Euro), ein Allrad-SUV, das die Kategorie sportlicher Geländewagen Mitte der 1990er Jahre mitbegründet hat.