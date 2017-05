Die Phalanx der Sprinter liest sich wie das Who is Who der Ultraschnellen. Neben Greipel rechnen sich vor allem Fernando Gaviria (Kolumbien), Caleb Ewan (Australien), Lokalmatador Giacomo Nizzolo oder der Ire Sam Bennett Siegchancen aus. Von den ganz Großen fehlt nur Marcel Kittel, der sich auf die Tour vorbereiten will.

Der Giro gedenkt in besonderer Weise dem vor knapp zwei Wochen verstorbenen Michele Scarponi. Sein Rennstall Astana verzichtet aus Respekt vor dem Giro-Sieger von 2011, der bei einem Zusammenstoß mit einem Kleintransporter im Training tödlich verunglückte, auf die Besetzung seines Platzes. Astana tritt nur mit acht Fahrern an, die Startnummer 21 wird nicht vergeben. Zudem wird Scarponi am 23. Mai der Aufstieg zum Mortirolo gewidmet. Diesen Pass in den Dolomiten hatte der Italiener 2010 auf dem Weg zu seinem letzten Giro-Etappensieg bewältigt.

