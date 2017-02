Top gestylt für Burlesque-Show Dita Von Teese: Von Kopf bis Fuß geschminkt

Dita Von Teese (44, "Saint Francis" ) tourt derzeit mit ihrer Burlesque-Show "The Art of the Teese" durch die USA. Dabei geizt sie nicht mit ihren Reizen. Doch nicht alles, was die Anwesenden zu sehen bekommen, ist echt: Sie trägt bei den Vorführungen Ganzkörper-Make-up. Nach jedem Auftritt benötige sie drei Stunden, um sich wieder abzuschminken, wie sie im Interview mit "New York Magazine's The Cut" erzählte. "Es dauert so lange mir das ganze Make-up abzuschrubben, weil ich tatsächlich von Kopf bis Fuß geschminkt bin", so Von Teese.