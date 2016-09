Nur auf Merkel und den FC Bayern ist Verlass

Wowereit, Platzeck und Co. sind inzwischen alle weg, der Flughafen steht zwar, funktioniert aber nicht. Wir haben mal nachgeschaut, was heute vor zehn Jahre so los war auf der Welt. Was lief im Kino, wie kommunizierte man, wer regierte auf der Welt, was passierte so im Jahr 2006?