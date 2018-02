Petershausen - Schrecklicher Fund in Petershausen! In einer Wohnung am Georg-Friedrich-Händel-Weg, unweit der Haltestelle der Münchner S-Bahnlinie S2, haben Polizisten am Montagnachmittag zwei Frauenleichen entdeckt. Die Hinweise auf ein Tötungsdelikt verdichten sich, wie ein Sprecher am Doenstagvormittag auf AZ-Nachfrage bestätigte.