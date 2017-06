Tödlicher Unfall Badedrama: Münchner (24) ertrinkt im Karlsfelder See

Karlsfeld - Es sollte ein unbeschwerter Badeausflug mit einem Freund werden, doch für einen 24 Jahre alten Mann aus München und seinen Begleiter endete es in einer Tragödie. Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord am Sonntag mitteilte, war der junge Mann am Freitagnachmittag zusammen mit einem Freund beim Baden am Karlsfelder See. Die beiden befanden sich gerade beim Schwimmen im See, als sich der 24-Jährige nach Angaben seines Begleiters zum Umkehren ans Ufer entschloss. Danach wurde er von seinem Freund nicht mehr gesehen.