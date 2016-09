Late-Night-Moderator Jimmy Kimmel (48) wird am Sonntagabend die diesjährige Verleihung der Emmy Awards moderieren. Damit in der Show auch alles glatt läuft, holte er sich für seine letzten Vorbereitungen ganz besondere Unterstützung - von Tochter Jane (2). Der 48-Jährige postete ein Foto auf Twitter, das die beiden an einem Tisch zeigt. Die kleine Jane, die auf dem Schoß ihres Vaters sitzt, hält darauf einen Stift in der Hand. Beide schauen konzentriert auf ein Notizbuch. Für Kimmel ist es nach 2012 die zweite Emmy-Verleihung, die er moderiert. Seine Talk-Show "Jimmy Kimmel Live!" ist außerdem selbst nominiert.