Alexis Arquette kam als Robert Arquette am 28. Juli 1969 in Los Angeles zur Welt. Dass sie als Frau leben wollte, war früh klar. So war sie schon 1989 in einer ihrer ersten Rollen in "Letzte Ausfahrt Brooklyn" als Frau zu sehen. Zuletzt spielte sie 2014 in Adam Sandlers Komödie "Urlaubsreif" mit.