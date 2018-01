Todesursache nicht bekannt Jon Paul Steuer: "Star Trek"- und "Grace"-Kinderstar stirbt mit 33

Im Kindesalter wurde Steuer unter anderem als der erste Darsteller von Worfs Sohn in "Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert" (im Original "Star Trek: The Next Generation") und in der 90er-Jahre-Comedyserie "Grace" bekannt. Nach dieser legte er das Schauspielhandwerk allerdings nieder. Später spielte er in mehreren Bands und eröffnete im amerikanischen Portland ein veganes Restaurant, wie die lokale Wochenzeitung "Willamette Week" berichtet.