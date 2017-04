Tod zwischen den Zeilen, ... TV-Tipps am Donnerstag

20:15 Uhr, kabel eins: Sleepy Hollow, Horrormärchen

Am Ende des 18. Jahrhunderts bemüht sich der exzentrische Polizist Ichabod Crane (Johnny Depp), Verbrechen auf fortschrittliche Weise aufzuklären. Seine modernen Untersuchungsmethoden werden auf die Probe gestellt, als Ichabod in Sleepy Hollow in einer Mordserie ermitteln soll. In dem kleinen Örtchen geht seit einiger Zeit die Angst um, und nach Einbruch der Dunkelheit wagen sich die Einwohner kaum noch aus dem Haus. Angeblich zieht ein kopfloser Reiter mordend durch die Gegend.

20:15 Uhr, ONE: Die Apothekerin, Schwarze Komödie

Die 30-jährige Apothekerin Hella (Katja Riemann) sehnt sich nach einem Mann, einem Haus und einem Kind. Als Hella den unsteten Zahnmedizin-Studenten Levin (Jürgen Vogel) heiratet, der seinen Großvater zwecks vorgezogener Erbschaft vergiftet hat, gehen zumindest zwei Wünsche der Apothekerin in Erfüllung. Doch das Eheleben in der Luxusvilla erweist sich rasch als Enttäuschung. Levin betrügt Hella mit der schlampigen Haushälterin Margot (Isabella Parkinson). Hella beseitigt die Konkurrentin durch einen fingierten Unfall und lässt sich auf eine Affäre mit Levins Busenfreund Dieter (Richy Müller) ein.