Tod von Carrie Fisher Harrison Ford trauert: "Sie war ein Unikat"

"In ,Star Wars' war sie unsere großartige und mächtige Prinzessin - temperamentvoll, weise und voller Hoffnung in einer Rolle, die schwieriger war, als viele Leute glauben mögen. Mein Herz und meine Gebete sind bei Billie, Debbie und dem Rest von Carries Familie, Freunden und Fans", so Lucas am Ende seines Statements.