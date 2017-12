Kern wurde 1950 in Nürtingen bei Stuttgart geboren. Nach erfolgreichem Abitur studierte er zunächst Rechts- und Wirtschaftswissenschaften in Frankfurt am Main. Nebenbei arbeitete Kern als Aushilfe bei einem Herrenausstatter. Sein Studium brach er ab, um eine eigene Hemdenkollektion auf den Markt zu bringen. Diese gab er damals in der Wäschefabrik seiner Mutter in Auftrag. (Parfüm von Otto Kern finden Sie hier)