Tochter von Jamie Lynn Britney Spears: Nichte Maddie schwebt in Lebensgefahr

Schwere Zeiten für Britney Spears (35, "Glory" ) und ihre gesamte Familie: Die achtjährige Tochter ihrer Schwester Jamie Lynn (25, "The Journey" ) schwebt nach Informationen des US-Portals "TMZ" nach einem schweren Unfall in Lebensgefahr. Maddie, so der Name ihrer Nichte, wurde in der Stadt Kentwood im US-Bundesstaat Louisiana bei einem Crash mit einem Strand-Buggy verletzt. Sie sei in äußerst kritischem Zustand.