Tochter von Cindy Crawford Kaia Gerbers Bademantel-Foto erhitzt die Gemüter

Ist sie zu jung für ein Bademantel-Selfie? Kaia Gerber (15) hat ein Foto von sich im schneeweißen, flauschigen Bademantel bei Instagram gepostet und es mit "Uniform" betitelt. In der Kommentarleiste ist darüber inzwischen eine heiße Diskussion entbrannt, denn das Kleidungsstück verhüllt die 15-Jährige nur von der Brust an abwärts. ("Becoming: By Cindy Crawford with Katherine O' Leary" - das Buch können Sie hier bestellen)