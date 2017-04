Curtis zog bei Kaufmann ein

In den Monaten vor dem Tod von Kaufmann standen sich die beiden so nahe wie nie zuvor. Curtis sei vor gut einem Jahr mit ihrem Sohn Raphael bei Kaufmann eingezogen, heißt es in der "BamS" weiter. "Ich habe sie meine 'liebste Feindin' genannt, aber ich liebte sie abgöttisch. Wir waren immer offen in unseren Gefühlen, haben keine offenen Rechnungen miteinander."

Jetzt spricht ihr Bruder: "Es war Christines Wunsch zu gehen"

In den vergangenen Wochen und Monaten sei es Curtis so vorgekommen, als ob Kaufmann mehr in Eile als sonst gewesen sei. Ihre Mutter habe ihr noch vieles im Haushalt beigebracht. "Wenn ich jetzt zurückschaue, fühlt es sich an, als wollte sie mich auf ein Leben ohne sie vorbereiten." Und genau dieses Leben ohne ihre Mutter fühle sich für Curtis jetzt "wie ein Albtraum" an.