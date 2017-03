Tobias Ellwood Terror in London: Wie ein Abgeordneter zum Helden wurde

Der 50-Jährige wurde in New York geboren und wuchs als Sohn von UN-Mitarbeitern in verschiedenen Teilen der Welt auf - auch in Deutschland verbrachte er einige Zeit. Nach seinem Studium ging er zum britischen Militär und arbeitete sich bei den "Royal Green Jackets" in sechs Jahren bis zum Hauptmann hoch, es war unter anderem in Krisenregionen wie Bosnien oder Kuwait stationiert. Diese Erfahrungen waren es wohl auch, die ihm dabei halfen in der chaotischen Situation des Anschlags einen kühlen Kopf zu bewahren.