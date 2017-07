"To the Bone" Lily Collins hungert sich fast zu Tode

Lily Collins, die Tochter von Sänger Phil Collins (66, "In the Air Tonight" ), kämpfte selbst mit Essstörungen. In ihrem Buch "Unfiltered: No Shame, No Regrets, Just Me." erzählt sie offen über ihre Probleme mit ihrem Körperbild und was das mit ihrem Selbstvertrauen gemacht hat. Im Vorfeld der Veröffentlichung von "To the Bone" erklärte Collins im Interview mit dem Magazin "The Edit" des Internetversandhauses Net-a-Porter, dass sie von Magazinen boykottiert wurde - denn sie sei schlichtweg zu dünn gewesen. Könnte diese Rolle ihrer Karriere schaden?