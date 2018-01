"Eine Narbe, die immer bleibt"

Zudem beklagt Ribéry die fehlende Unterstützung aus seinem Heimatland. "Ich hatte einige Franzosen hinter mir, aber nicht das ganze Land. Glauben Sie, dass in Portugal Messi oder Ribéry gewählt worden wären? Unmöglich! Und in Argentinien wäre niemals Ronaldo oder Ribéry gewählt worden". Aber in Frankreich hätten viele Menschen auf einen Sieg von Ronaldo gehofft.