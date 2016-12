"Maßstab für die Zukunft"

Das 3:0 des FC Bayern gegen Leipzig im letzten Spiel vor der Winterpause sieht Kimmich als richtungweisend an - vor allem für seinen Klub. "Es war in den anderthalb Jahren, die ich hier bei Bayern bin, sicherlich eines der besten Spiele, die wir gemacht haben. Dass wir dann so dominant, souverän und selbstsicher gewinnen, ist nicht selbstverständlich. Das Spiel muss auf jeden Fall für die Zukunft der Maßstab sein, daran müssen wir uns orientieren."