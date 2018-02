"Es gehört am Ende viel dazu, dass es klappt: Arbeit, Talent, Glück, Wille, Disziplin – aber auch Entbehrungen." Und: "Mit dem neuen Campus haben die Jungs alles, was sie brauchen, um sich weiterzuentwickeln und den nächsten Schritt zu machen. Aber: Am Ende geht es auch um den Ehrgeiz, den du in dir haben musst, um es ganz nach oben zu schaffen. Da kann dir keiner von außen helfen."

Und? Ist ein neuer David Alaba in Sicht? "Es gibt wirklich gute Spieler: Marco Friedl, der im letzten Jahr einen großen Sprung in seiner Entwicklung gemacht hat und nun an Werder Bremen ausgeliehen ist. Dazu haben wir mit Christian Früchtl ein großes Talent im Tor: Er ist erst 18 Jahre alt, er bringt alles mit, was ein Torwart braucht", erklärte Alaba.

Früchtl könne viel erreichen und habe mit Manuel Neuer den besten Lehrmeister überhaupt: "Ich hoffe, dass bald einer nachkommt und mich als bisher letztes Talent aus dem eigenen Nachwuchs ablöst."

