Kick it like Thomas Müller: Der Gillette-Markenbotschafter präsentiert seine besten Tricks am Ball. Sie wollten schon immer mal wissen wie der Rabona-Trick oder die Zidane-Pirouette funktioniert? Dann sind Sie hier genau richtig!

Die 16 besten Mannschaften aus 16 Städten traten bei der Endrunde der Gillette Königsklasse der besten Uni-Teams Deutschland an, aber am Ende konnte es bei der nur einen Sieger geben: die Studentenmannschaft Bolzing FC. Die besten Uni-Kicker Deutschlands kommen also aus Kaiserslautern. Insgesamt nahmen in diesem Sommer über 20.000 Hochschul-Fußballer an dem von Gillette, dem Marktführer im Bereich Nassrasur, gesponserten Amateurwettbewerb teil.