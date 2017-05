3. Cremen, cremen, cremen

Ist die Haut bereit, kann es losgehen. Wichtig ist, sich genug Zeit zu nehmen. Denn der Selbstbräuner muss gut verteilt werden. Am besten beginnt man bei den Beinen und trägt die Lotion in kreisenden Bewegungen auf. So gibt es keine harten Kanten, die man später sehen könnte.

4. Ein kleines bisschen Hilfe

Richtig tricky wird es, wenn man am Rücken angelangt ist. Um auch hier die Creme gleichmäßig zu verteilen, holt man sich am besten Hilfe. Wenn niemand da ist, gibt es aber noch einen Trick: Selbstbräunungs-Sprays. Mit diesen kann man den Rücken einsprühen. Wichtig ist nur, genug Abstand zu halten und nicht zu lange eine Stelle zu behandeln, sonst gibt es Flecken!

5. Wasser marsch!

Last but not least: Händewaschen nicht vergessen. Hier setzen sich gerne Selbstbräunerreste ab, die sich dann Orange verfärben und die schöne Bräune ganz schnell als kleine Schummelei enttarnen.