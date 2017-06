Tipps für den Ernstfall Ein Hai vor der Küste: Wie sich Urlauber verhalten sollten

Anweisungen der Behörden vor Ort befolgen

In Florida, Hawaii, Kalifornien, Australien, Südafrika, Brasilien kommen Haie unter anderem häufiger vor. Wer in diesen Gebieten Urlaub macht, sollte sich an die Anweisungen der Behörden vor Ort halten", sagt Ehlers. Denn sie wissen am besten, wann, wo und wie oft die Tiere auftauchen. Oft gibt es an den Stränden auch Warnschilder. "Danach sollten Urlauber Ausschau halten und sich an die Hinweise halten", sagt er.