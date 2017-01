An den Landungsbrücken hatte ein Spürhund die Witterung des Vermissten aufgenommen – etwa 100 Meter vom Lokal entfernt, in dem Kraus am Samstagabend gefeiert hat. Hier konnte auch sein Handy zuletzt geortet werden. "Unter Würdigung der Gesamtumstände wird es damit für die Polizei wahrscheinlicher, dass der 44-Jährige in der Nacht zum 8. Januar bei Nebel und Eisglätte von dem Ponton der Brücke 1 in die Elbe gestürzt sein könnte", hieß es am Mittwoch in einer Mitteilung der Polizei.