Aber: In Giesing ruhen nun die Hoffnungen vieler Löwen-Fans auf dem heimgekehrten, einst verlorenen Sohn. Dieser spielte früher in der Champions League gegen Lionel Messi und den FC Barcelona, heute unter Daniel Bierofka gegen Gegner wie den SV Seligenporten oder den FC Pipinsried. Es ist eine Karriere mit vielen Auf und Abs - ein Rückblick in Bildern, klicken Sie sich durch die Fotostrecke oben.