Timberlake spielt Halbzeitshow Pink wird Nationalhymne beim Super Bowl singen

Was wäre ein Super Bowl ohne richtige Halbzeitshow und ohne einen Künstler, der vor dem Match patriotische Klänge anstimmt? Pop-Rock-Röhre Pink (38, "What About Us") wird am 4. Februar die US-Nationalhymne, das "Star-Spangled Banner", singen, wie die American-Football-Organisation NFL nun offiziell bekannt gegeben hat. Damit tritt sie in die Fußstapfen von Künstlern wie Lady Gaga (31), Kelly Clarkson (35), Alicia Keys (36) oder Whitney Houston (1963-2012).