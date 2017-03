Til Schweiger, Lena, Boris Becker... So feiern die Stars Dirk Nowitzkis 30.000 Punkte in der NBA

Jerome Boateng (FC Bayern München)



Jerome Boateng Foto:Fingerhut / Shutterstock.com

"Unglaublich. Du bist eine Legende. Mach weiter so."

Thomas D (Die Fantastischen Vier)



Thomas D (2. v. r.) mit seinen Bandkollegen Foto:Andreas Bär Läsker

"Gratulation, Dirk! Auch von mir im Namen der Fantastischen Vier. Ich habe auch versucht 30.000 Punkte zu werfen, aber bei mir kam nur ein kaputter Ball raus."

Toni Kroos (Real Madrid)



Toni Kroos Foto:Christian Bertrand / Shutterstock.com

"Eine unfassbare Zahl! Herzlichen Glückwunsch dazu von mir - von einem deiner größten Fans, wie du weißt."

Uli Hoeneß (Präsident, FC Bayern München)



Uli Hoeneß Foto:Fingerhut / Shutterstock.com

"Ich war immer und bin immer ein großer Bewunderer Ihrer großen Karriere gewesen."

Boris Becker (ehemaliger Tennis-Profi)

Boris Becker Foto:Twocoms / Shutterstock.com

"Lieber Dirk, 30.000 Punkte in der NBA! Bist du wahnsinnig? Wer hätte das damals gedacht, als du angefangen hast?"



Lena Meyer-Landrut Foto:Denis Makarenko / Shutterstock.com

"Hey Dirk, Glückwunsch zu 30.000 Punkten. Unglaublich!"

Michael Ballack (ehemaliger DFB-Kapitän)



Michael Ballack Foto:ALLSTAR/SPORTSPHOTO/ImageCollect

"Ich wollte dir gratulieren zu 30.000 unglaublichen Punkten. Wir sind sehr stolz auf dich. Du bist eine wahre Legende."

Per Mertesacker (Arsenal London)



Per Mertesacker Foto:360b / Shutterstock.com

"Lieber Dirk, herzlichen Glückwunsch zum Erreichen von 30.000 Punkten in der NBA. Wirklich unglaublich, was du geleistet hast in deinen Jahren bei den Dallas Mavericks."

Ilkay Gündogan (Manchester City)

"Was für eine riesen Leistung. Großartig und gigantisch, was du da ablieferst. Wer hätte gedacht, dass du es mal so hoch hinaus schaffst? 30.000 Punkte mein Freund. Herzlichen Glückwunsch."

Steffen Hamann (deutscher Basketballspieler)

"30.000 Punkte ist natürlich ein Meilenstein."

Julian Weigl (Borussia Dortmund)

"Hey Dirk, 30.000 Punkte, das ist wirklich der Wahnsinn. Glückwunsch zu der unglaublichen Leistung. Mach einfach weiter so, du Legende."

Mats Hummels (FC Bayern München)



Mats Hummels Foto:Facebook.com/Mats Hummels

"Wahnsinns Nummer, wahnsinns Leistung."

Serge Gnabry (SV Werder Bremen)

"Hey Dirk, Glückwunsch zum Erreichen der 30.000 Karrierepunkte. Du bist eine wahre Legende und wir sind stolz auf dich."

Jan Jagla (deutscher Basketballspieler)

"Da du ja noch ein junger Spund bist, sind ja wohl 50.000 auch drin, oder?"