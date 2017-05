Eisbär Yoghi starb trotz Not-OP

Beim Vater der kleinen Quintana war am Wochenende vor Ostern eine stark blutende Wunde festgestellt worden. Die Tierärzte in Hellabrunn unterzogen ihn sofort einer Notoperation. In den Tagen danach war sein Zusatand stabil, bis er sich am Gründonnerstag drastisch verschlechterte. Am Abend starb Yoghi trotz Intensivbetreuung. Yoghi wurde nur ungefähr halb so alt wie es bei Eisbären in Gefangenschaft die Regel ist.