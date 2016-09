Wie immer kommt es auf das gesunde Maß an. Denn man muss auch noch beachten, dass der Hund über 35.000 Jahre bei uns und mit uns gelebt und sich ernährt hat. In dieser Zeit stand definitiv nie so viel Fleisch zur Verfügung, wie heute. Hierauf hat sich der Körper des Hundes eingestellt. Wenn sich dann der Hundehalter für Trockennahrung entschieden hat, steht er auch wieder vor einer Wahl - nämlich zwischen kaltgepresst, extrudiert oder auch gebacken.

Bei der Kaltpressung werden Rohstoffe in ein fleischwolfähnliches Gerät gegeben und dann unter hohem mechanischem Druck erhitzt. Durch die auf diese Weise entstandene Hitze kleben die verschieden Rohstoffe zusammen. In vielen Fällen wird behauptet, dass die Rohstoffe nicht mehr als auf 40 Grad erhitzt werden. Dies kann aber in Frage gestellt werden, denn dann wären die Rohstoffe für den Hund nicht verwertbar. Alles was der Hund an Nahrungsmitteln zu sich nimmt sollte einmal gekocht, also über 80 Grad Celsius erhitzt sein, damit die Nährstoffe vom Hund aufgenommen werden können. Somit werden beim Kaltpressen alle Rohstoffe vorher separat erhitzt, dann aber nur noch mit wenig Hitze zu einem Pressling gebracht.

Lesen Sie hier: Der Hund und seine Rolle in der Gesellschaft

Die Extrusion hingegen kocht die Rohstoffe während des Prozesses der Herstellung. Hier benötigt man zu dem mechanischen Druck auch noch Hitze während des Pressprozesses. Die Rohstoffe kochen dann in dem Prozess, sobald die Rohware aus dem Extruderkopf tritt. Dieser Vorgang geschieht in Sekunden. Danach wird dies dann noch mit Fett besprüht und es kommt Fleisch in Form von Mehl auf die Außenfläche. Hier setzt schon die erste Kritik an dem Verfahren an: Haben die Rohstoffe in einem Kochprozess die Zeit, sich für den Organismus optimal aufzuschließen?

Es gibt Forschungen, vor allem durch Pasquale Mansueto, Biomediziner der Universität Palermo, in der die Behauptung aufgestellt wird, dass Lebensmittel für den Organismus schlechter bis gar nicht verarbeitet werden können, je kürzer die Reife und Kochzeit von Lebensmitteln ist. In der Studie vom September 2015 wird hier speziell die Rolle der sogenannten FODMAPs behandelt. Kurz gesagt: Man kann noch so gute Rohstoffe einsetzen – gibt man diesen nicht die Möglichkeit, sich ordentlich zu entwickeln, kann es zu Unverdaulichkeit kommen. Vor allem wenn dann noch sogenannte „Betriebshilfsstoffe“ zum Einsatz kommen, ohne die ein so schneller Reife- und Kochprozess nicht möglich wäre, kann es sein, dass die Nährstoffe keine Nährstoffe mehr sind, sondern für den Körper giftige Füllstoffe. Dies hat die Slow Food Bewegung schon länger erkannt und versucht hier auch für ein gesünderes Ernähren einzustehen.

Für die Anhänger der Bewegung steht fest, dass mit der Zunahme der schnell und billig hergestellten Nahrungsmittel auch die Zunahme der Lebensmittelunverträglichkeiten einhergeht, welche als „Zivilisationskrankheiten“ schon beinahe als normal angesehen werden; beim Mensch, wie auch beim Hund. Bei unserem vierbeinigen Freund allerdings im höheren Maß, da er zum Teil ausschließlich damit gefüttert wird.

Gebackenes Hundefutter – gesunde Nebeneffekte

Damit sind wir dann bei der letzten und auch der ältesten der drei Herstellungsmethoden angekommen. Der Vorreiter dieser Herstellungsmethode ist die Bubeck Petfood Manufaktur, die bereits seit Ende des 18. Jahrhunderts gebackenes Hundefutter produziert. Da man den Teigen Ruhephasen gibt und auch das Backen selbst seine Zeit in Anspruch nimmt, kann man hier durchaus auch von Slow Food sprechen. Jeder Teig braucht seine Zeit für die Reife, um für den Backofen bereit zu sein. Wenn Sie schon einmal ein Brot gebacken haben, wissen Sie, wie lange so ein Teig gehen und sich entwickeln muss.

Danach ist der Teigling für etliche Minuten, wenn nicht sogar Stunden im Backofen und wird langsam ausgebacken. In diesem Prozess haben die Rohstoffe viel Zeit, sich zu entwickeln und so zu reifen, dass sie für den Organismus wertvolle Bestandteile liefern. Durch den Backprozess wird das meiste Wasser entzogen, welches eine natürliche Haltbarmachung ohne künstliche Zusatzstoffe ermöglicht. Zusätzlich wird der Hund durch das harte Gebäck zum Kauen und dadurch zum Einspeicheln der Nahrung angeregt. Dieses Einspeicheln ist ein entscheidender Prozess in der Verdauung, denn der Hund benötigt, um richtig verdauen zu können, auch einen großen Teil des Speichels im Magen. Als positiver Nebeneffekt des gebackenen Hundefutters beziehungsweise Hundekuchens werden Kauapparat und Zähne gestärkt, welche durch eine zu weiche Ernährung natürlich an Halt und Stärke verlieren.

Dies alles bringt uns die Erkenntnis, dass nicht jede technische Neuerung und Weiterentwicklung zum Wohle der Gesundheit ist.