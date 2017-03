Frösche unter Naturschutz

Ein weiteres Hindernis für die neue Löwen-Heimat an der Messe: Frösche! "Dann gab es auf diesem Grundstück auch noch das Problem mit den Fröschen, die unter Naturschutz stehen", so Ismaik, der nach den geplatzten Riem-Träumen das Olympiastadion nannte. Nach einer Quasi-Absage von Olympiapark-Chefin Marion Schöne meinte er, es nur als "Übergangslösung" ins Spiel gebracht zu haben, "bis wir in unser eigenes Stadion einziehen können". So ist Ismaik, wie die Nostalgiker unter den Löwen-Anhängern, beim altehrwürdigen Sechzgerstadion angelangt. Nach seinen beiden Besuchen sei er "sofort begeistert" gewesen: "Dieser Ort birgt einen fast greifbaren Mythos in sich", schreibt er über die im Besitz der Stadt befindliche Spielstätte – es sei "eigentlich am besten für alle". Wenn Reiter das Signal gebe, dass es "zum Verkauf stünde und die Stadt die Genehmigung für einen Neubau erteilen würde, würden wir sofort zuschlagen".