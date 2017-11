Tierärzte warnen Jedes zweite Haustier in München ist zu fett!

Um dicken Hunden und Katzen und vor allem ihren Besitzern zu helfen, hat die Kleintierklinik deshalb jetzt eine neue Sprechstunde eingerichtet. Die soll den Tieren beim Abnehmen helfen.

Am Anfang der Beratung steht eine ausführliche Untersuchung der Ernährung und die Überprüfung der Futtermenge. In die geht jedes kleine Leckerli ein, auch wenn die vom Besitzer gerne vergessen werden. "Dabei sind viele davon wahre Kalorienbomben", so die Leiterin der Ernährungsberatung Kölle. Anschließend wird ein individueller Ernährungsplan erstellt.

Was bei verfressenen Vierbeiner nicht funktioniert, ist einfach die Futtermenge zu reduzieren. "Das klassische FdH klappt bei Tieren nicht", erklärt Klinikleiterin Hartmann. Denn zum einen könnte das Tier so nicht mehr genügend Vitamine und Nährstoffe bekommen, zum anderen halten Besitzer dem hungrigen Hundeblick oft nicht stand. "Stattdessen versucht man ungefähr dasselbe Volumen mit kalorienärmerem Futter zu erreichen", so Hartmann.

Patienten können sich von ihren Tierärzten in die Sprechstunde überweisen lassen oder selbst einen Termin ausmachen. Ab 120 Euro aufwärts kostet die Beratung.

Ist mein Haustier zu dick?

Wer nicht sicher ist, ob der eigene Liebling zu dick ist, für den gibt es ein paar Tricks: "Zum einen sollten beim normalgewichtigen Tier die Rippen gut und leicht zu tasten sein, zum anderen sollte die Taille von oben optisch schmäler sein als der Brustkorb", erklärt Kölle.

Auch Sir Henry muss demnächst wieder auf Diät. Denn zwar hatte er die Wursthappen eigentlich schon abgebaut, doch dann kam eine längere Krankheit mit OP. "Da tat er mir leid und ich war nicht konsequent genug", gibt Ackermann zu. 9,5 Kilo wiegt der Mops derzeit. 8,5 sind angestrebt. Mit gesundem Futter und viel Bewegung sollte das machbar sein. Bei Frauchen ist der Wille auf jeden Fall da: "Henry ist kein Windhund, aber wir müssen jetzt wieder etwas tun. Mit allem anderen täte ich ihm keinen Gefallen".