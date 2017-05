Würste über den Zaun Bizarrer Thüringer Bratwurststreit geht in nächste Instanz

Wie es ihr ein Jahr nach dem Urteil geht? "Es muss", sagt sie. Schon ruft ein Mann gegen den Lärm der Autobahn an: "Zwei Bratwürste!" "Senf?", ruft sie zurück. "Ja, bitte!" So wiederholt es sich zigmal am Tag. Wagner packt die Würste in ein Körbchen, läuft einige Meter bis zum Zaun, steigt auf die Leiter und reicht den Korb hinüber. "Manchmal rufen Reisebusse extra an, dass sie in einer Stunde da sind", erzählt sie wieder zurück am Grill. "Ich bekomme viel Zuspruch von Leuten, die sagen: Geben Sie nicht auf!" Ihr Kampf gegen die Behörden hat dem Imbiss inzwischen zu einiger Bekanntheit verholfen. Der Spaß sei ihr aber längst vergangen, sagt sie. "Es geht um meine Existenz und die meiner Familie."