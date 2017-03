Thomas Müller in der Krise? "Ich lasse mir von niemand den Spaß verderben!"

Unterm Strich zählt für ihn derzeit aber nur die Mannschaftsleistung: "Es geht für uns als Team darum, dass wir unsere Ziele im Auge behalten. Zu einer Fußballmannschaft gehören mehr als elf Spieler." "Es geht darum, dass wir am Ende mit den Pokalen dastehen und dann fühlen wir uns alle gut. Wer dann irgendwelche persönlichen Zahlen vorzuweisen hat, ist völlig wurscht! Ich bin mittlerweile zu alt um auf diesen Zug aufzuspringen. Es geht darum, Titel zu gewinnen."

Als erster Schritt zu diesen Titeln gilt es zunächst, das gute Hinspielergebnis gegen Arsenal (5:1) im Rückspiel zu verteidigen. Dass man die Partie entsprechend ernst nimmt, ist für Müller keine Frage: "Wir haben ein sehr gutes Hinspiel abgeliefert und das gibt uns viel Selbstvertrauen. Aber wir sind jetzt keinesfalls in irgendeinem Verwaltungsmodus."

Auf dem Weg zum Triple gibt es bekanntlich drei Wettbewerbe zu gewinnen und der FC Bayern ist derzeit auf Kurs, das attestiert auch Müller: "Im Pokalhalbfinale haben wir Lotte oder eben doch Dortmund, in der Champions League wollen wir jetzt weiterkommen. Wir stehen überall in den Startlöchern, so wie wir es wollten. Besser könnten wir aktuell nicht dastehen. Aber gewonnen ist noch nichts."

Und wenn dann am Ende der Saison auf dem Rathausbalkon gefeiert wird, mit ein, zwei oder drei Titeln, dann ist es Müller auch ganz egal, wie viele Tore er dazu beigesteuert hat. Die Titel sind das Ziel, nicht der Weg dahin. Und dann lässt es auch der notorisch gutgelaunte Müller wieder so richtig krachen: "Auf jeden Fall. Ich lasse mir da von niemandem den Spaß verderben..."