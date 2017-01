Meint Florian sein Friedensangebot tatsächlich ernst?

Die anderen Kandidaten zofften sich dagegen weiter. Florians unterbreitetes Friedensangebot an Hanka hielt nicht wirklich an. "Hanka, lass‘ uns nicht mehr streiten! Ich habe keinen Bock auf Streit! Okay? Es bringt nichts." Hanka reagierte skeptisch, hörte kurz zu und sagte mit unberührter Miene: "Okay". Mit Marc, dem zuverlässigen Zuhörer, analysierte Hanka die Situation. "Warum das so ist mit Florian, dass verstehe ich hinten und vorne nicht. Ich habe mich schon geärgert, dass ich vorhin wieder so ein bisschen in Wut geraten bin, da habe ich keinen Bock darauf. Wir haben jetzt noch eine schöne Zeit vor uns, bald sitzen wir wieder im Flugzeug und das war es dann. Und wir haben uns nur noch gestresst in den letzten Tagen. Und das ist Unsinn.“ Marc gab ihr recht: "Ich verstehe das!" Hanka lachte wieder: "Wir kriegen es schon hin..."

Thomas Häßler wurde rausgewählt

Im Halbfinale war für Thomas Häßler Schluss. Nach 15 Tagen im australischen Busch wurde er von den Zuschauern rausgewählt. Im Finale am Samstagabend stehen nun Hanka Rackwitz, Marc Terenzi und Florian Wess.