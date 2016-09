TSV 1860 soll wieder erstklassig werden

In der BR-Sendung Blickpunkt Sport sprach der 49-Jährige am Montagabend über seinen Job bei den Löwen und machte deutlich, wo es in naher Zukunft hingehen soll: in die 1. Bundesliga. "Jeder, der hier im Verein arbeitet, muss das Ziel haben, wieder in die Bundesliga zu kommen", sagte Eichin im Gespräch mit Moderatorin Julia Scharf.

Dafür wollen die Löwen mehr Geld in die Hand nehmen. Es ist davon auszugehen, dass die beiden Stars Aigner und Olic erstligareife Gehälter beziehen. Eichin nennt das "mit Sinn und Verstand in die Mannschaft investieren."

Das Geld für die Gehälter kommt vom jordanischen Investor Hasan Ismaik. Der lebe für den Verein und sei ein richtiger Löwen-Fan. "Ismaik ist ein echter Glücksfall für 1860", sagte Eichin. Ismaiks Visionen von einem neuen Löwenstadion in Riem ordnete er als positiv ein. Es sei wichtig, dass solche Ziele für die Zukunft gesetzt werden. Seine Rolle bei 1860 interpretiert Eichin auch als Moderator zwischen Investor, Fans und Vereinsverantwortlichen. "Das Chaos gehört zu 1860" und das Ziel sei zunächst, dass die Löwen wieder mehr Stabilität erreichen.

Über seine Arbeit mit Neu-Trainer Kosta Runjaic, der kurz vor ihm verpflichtet wurde, hat Eichin nichts auszusetzen: "Es macht super Spaß mit Kosta zu arbeiten."

In den kommenden Tage werde er noch Gespräche über Zukunft und Ziele mit Ismaik führen. Der soll nach seinem Besuch in der Allianz Arena gegen Union und dem Trainingsgelände an der Grünwalder noch für ein paar Tage in München weilen. Wie die Bild-Zeitung erfahren haben will, soll sich der Löwen-Investor momentan sogar nach einem Haus in München umschauen. Vor seiner Abreise am Donnerstag soll er sich demnach mit einigen Maklern mit entsprechend repräsentativen Objekten treffen.