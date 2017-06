Theo Waigel erinnert sich Kohl: "In München hat er sich immer sehr wohl gefühlt"

Vergleich bayerischer Städte So schützt sich das Münchner Rathaus vor Terror

Nach dem Amoklauf am OEZ und den Anschlägen in Würzburg und Ansbach diskutierten viele Stadtverwaltungen verschärfte Sicherheitskonzepte. So sieht nun die Umsetzung in München und dem übrigen Freistaat aus.