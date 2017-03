Thea heißt die Kleine Er ist wieder Papa: Dritte Tochter für Sigmar Gabriel

Die Politik dürfte Sigmar Gabriel (57) ab und an Sorgenfalten auf die Stirn treiben, derzeit hat der deutsche Außenminister aber allen Grund zur Freude. In der Nacht von Freitag auf Samstag ist er erneut Vater geworden, wie er selbst in den sozialen Medien bestätigt. Seine Frau Anke Stadler hat in den frühen Morgenstunden ein Mädchen zur Welt gebracht. Auch den Namen der Kleinen hat Gabriel bereits verraten.