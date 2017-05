The Rose of Charity DS Sailing Cup Hannes Jaenicke und Co. segeln für den guten Zweck

Leinen los! So lautete die Devise in diesen Tagen für Hannes Jaenicke, Julie Engelbrecht, Nina Gnädig, Adnan Maral, Constantin von Jascheroff, Ralph Herforth und Co. Die VIPs begaben sich gemeinsam mit zahlreichen weiteren prominenten Segelfans für den "The Rose of Charity DS Sailing Cup" in Stralsund aufs Segelboot. (Hannes Jaenicke ist nicht nur Schauspieler, sondern auch Autor. Hier können Sie sein viel diskutiertes Buch "Die große Volksverarsche" bestellen)