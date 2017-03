"The Other Side of the Wind" Netflix vollendet letzten Orson-Welles-Film

Das letzte Projekt der Regie-Legende Orson Welles ("Citizen Kane" ) wird doch noch vollendet! Wie unter anderem die "New York Times" berichtet, wird der Streaming-Dienst Netflix den Film "The Other Side of the Wind" tatsächlich fertigstellen. Der Filmemacher konnte sein letztes großes Epos nicht mehr beenden, nachdem er im Jahr 1985 im Alter von 70 Jahren plötzlich an Herzversagen verstarb.