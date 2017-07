20:15 Uhr, ONE: Und morgen Mittag bin ich tot, Drama

"Glück ist eine Frage der richtigen Perspektive" - diese Lebensmaxime gefällt der 22-jährigen Lea (Liv Lisa Fries). So gesehen hat sie ihren eigenen Chauffeur und immer 20 Liter Sauerstoff dabei. Das klingt komfortabel. Die Wahrheit ist aber: Lea leidet an Mukoviszidose und wird daran sterben. Nach langen Jahren des Leidens hat die junge Frau genug und beschließt, in die Schweiz zu fahren, um in einem Sterbehospiz ihrem Leben würdevoll ein Ende zu setzen. An ihrem Geburtstag soll es so weit sein. Noch weiß niemand davon, aber Lea will unbedingt ihre Familie bei sich haben und ruft ihre Schwester, Mutter und Großmutter zu sich. Die allerdings wollen Lea nicht kampflos aufgeben.

22:15 Uhr, ZDF: Lucy, Actionthriller

Die amerikanische Studentin Lucy (Scarlett Johansson) lebt seit einer Weile in Taiwan. Durch ihren Freund Richard (Pilou Asbaek) gerät sie in den Besitz eines Koffers, den sie einem gewissen Mr. Jang (Choi Min-sik) überbringen soll. Doch schnell stellt sich der koreanische Geschäftsmann als kaltblütiger Gangster heraus, der Lucy zwingt, einen riskanten Job zu übernehmen. Sie soll als Kurier für eine neuartige Designerdroge fungieren. Dazu wird ihr ein kleines Paket in den Unterleib implantiert. Als dieses jedoch aufplatzt, wird die Droge in Lucys Körper freigesetzt, steigert sich die Leistungsfähigkeit ihres Gehirns kontinuierlich.