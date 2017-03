The American Way of Sports Footballtraining - mit Spaß in Form kommen

Football – ein Sport für jede Frau

Vielfalt ist eine Grunddevise beim Football und das gilt insbesondere für die Mannschaftsspieler. Es werden die unterschiedlichsten Typen gesucht, da je nach Position verschiedene Attribute gefordert werden. Sowohl kleine, schnelle Spieler sind beispielsweise genauso notwendig wie große und schnelle Sportler als sogenannte Receiver und genauso wie auch kräftigere Typen für die Line. Obwohl gerade der letzte Typ unglaublich wichtig fürs Spiel ist, ist er bei den Damenmannschaften recht schwer zu finden, da sich kräftigere Frauen häufig mehr überwinden müssen. Aber das Schöne beim Football ist, dass gerade hier Damen mit etwas mehr auf den Rippen zeigen können, welche Power in ihnen steckt.Das Zusammenspiel im Team mit all diesen unterschiedlichen Menschen ist dabei eine ganz besondere Erfahrung, weshalb es jeder einfach mal ausprobieren sollte. Körperliche Voraussetzungen gibt es keine, jeder Figurtyp kann mit dem Sport beginnen und das in jedem Alter. Je nach physischen Eigenschaften, Fitness und Vorlieben der individuellen Spieler wird für jeden eine passende Einsatzmöglichkeit gefunden – und keine Sorge, die Coaches setzen in einem echten Spiel nur Damen ein, die wirklich soweit sind.