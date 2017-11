Thanksgiving im Pyjama Jennifer Lopez macht aus Zwillingen Fünflinge

Am heutigen Donnerstag feiern die Amerikaner Thanksgiving. Ein Feiertag, der in den USA traditionell mit der gesamten Familie verbracht wird. Anders als zu Weihnachten sind an Thanksgiving Geschenke eigentlich unüblich. Nicht so bei Jennifer Lopez (48, "Ain't Your Mama"). Die Pop-Diva und ihr Freund Alex "A-Rod" Rodriguez (42) haben ihren Kindern rot-schwarz-karierte Pyjamas für den Feiertag geschenkt. Und die sind offensichtlich gut angekommen. (Alle Hits von Jennifer Lopez gibt es bei Amazon Music Unlimited. Klicken Sie hier, um drei Monate lang für nur 0,99 Euro unendlich viel Musik zu streamen)