Thalkirchen – Gewalttätiger Übergriff an der Thalkirchner Brücke am Freitagabend: Dort waren, gegen 20.35 Uhr, drei 17 und 19 Jahre alte Männer unterwegs, als plötzlich eine Gruppe von ca. 20 "arabisch aussehenden" Männern auf sie zukam, mit einem Messer und einem Fahrradschloss bewaffnet, angriff und ausraubte. Anschließend flüchtete der Mob laut Aussage der Opfer in unbekannte Richtung.